Jason Momoa | le origini dell’attore

Quello che non sapevano è che il figlio di Reyes, Dante (di Aquaman ), ha assistito a tutto questo e ha passato gli ultimi 12 anni a elaborare un piano per far pagare a Dom il prezzo ...Fast X,: " Mi affido ai costumi per compensare le mie carenze nella recitazione" In precedenza, Michelle Rodriguez ha rivelato che Gal Gadot aveva girato cameo per film precedenti, ma ...Fast X è una storia basata sulla vendetta, dove il cattivo principale Dante Reyes, interpretato da, ritorna nel franchise nelle vesti del figlio di una vecchia conoscenza, il figlio di ...

Fast X, ecco come Bryan Tyler ha remixato il lago dei cigni per Jason Momoa Sky Tg24

Che il film sia piaciuto o meno, c’è una cosa su cui la maggior parte dei fan sembra essere d’accordo: la stravaganza di Jason Momoa nel ruolo del cattivo del film, Dante Reyes. C’è chi non ha esitato ...Jason Momoa ha confidato, durante un'intervista, di aver curato lui stesso il look eccentrico del "suo" villian, Dante, nel tentativo di creare una maggiore connessione con il proprio personaggio.