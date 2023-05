Jasmine Carrisi attrice di Beautiful | Al Bano non lo sapeva | la rivelazione

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 23 maggio 2023) Il cast diè sbarcato a Roma per girare in esterna alcune scene della soap di Canale 5. Gli sceneggiatori preparano il colpo di scena più romantico per Brooke e Ridge, dodici volte all'altare e attualmente in crisi. La coppia tornerà ad amarsi cancellando ogni incomprensione, complice l'atmosfera magica che si respira nella Capitale d'Italia. Il pubblico italiano potrà vedere questo ritorno di fiamma solo nella primavera 2024, mentre negli Stati Uniti la messa in onda è prevista fra qualche mese. Nelle giornate romane la figlia di Ale Loredana Lecciso è entrata nel cast:diventadi. La 21enne ha raccontato a DiPiù Tv la clamorosa novità che riguarda la sua vita: "Interpreto una modella che sfila durante una serata organizzata a Roma ...