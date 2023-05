Jamie Foxx e il ricovero d' urgenza | parla Mike Tyson | ' Ha avuto un ictus | non sta bene'

non sta bene, ha avuto un ictus'. Le condizioni di salute dell'attore di Hollywood continuano a essere un mistero. Di lui ha parlato l'ex campione di pugilato Mike Tyson , ospite nel 'PBD ...L'attore 55ennes arebbe stato ricoverato a Chicago in una struttura specializzata nella cura di cancro, ictus e lesioni spinali. A darne notizia è la rivista statunitense TMZ . Nessuna conferma ufficiale ...Le condizioni fisiche distanno migliorando. L'attore infatti non si troverebbe più nella struttura medica georgiana dove era ricoverato dall'inizio dell'anno per un problema di salute: è stato trasferito in un ...

Jamie Foxx ricoverato d’urgenza a Chicago. Mike Tyson rivela: «Ha avuto un ictus» Corriere della Sera

Continua il mistero sulle condizioni di salute dell'attore Jamie Foxx, ricoverato in un ospedale a Chicago dallo scorso aprile. Al momento non sono ancora chiare la cause ma, secondo quanto affermato ...Mike Tyson su Jamie Foxx "ha avuto un ictus" Le parole rilasciate da Mike Tyson rappresentano quindi un aggiornamento inedito che non è stato confermato da nessun membro della famiglia Foxx. Intervene ...