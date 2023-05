Italvolley | De Giorgi | “Stiamo lavorando bene | obiettivo essere competitivi in tutte le competizioni”

Leggi su sportface

(Di martedì 23 maggio 2023) Tutto pronto in Val di Fiemme per la prima uscita ufficiale stagionale della Nazionale maschile in programma domani alle ore 21 (diretta Rai Play) contro l’Olanda di Roberto Piazza nel DHL Test Match Tournament. I ragazzi di Ferdinando Deavranno la possibilità di testare il proprio stato di forma dopo le prime settimane di lavoro qui in Trentino dove, come di consueto, sta portando avanti il proprio programma di lavoro in vista di una stagione 2023 davvero intensa e che avrà nella trasferta canadese il primo impegno nella Volleyball Nations League. In casa azzurra il clima è naturalmente sereno, ma in questi giorni si stacon grande intensità per farsi trovare pronti da subito data l’imminenza degli impegni internazionali. Deha parlato alla vigilia del match: “In gruppo si respirano energie rinnovate e ...