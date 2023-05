OrgoglioLui, in giacca e cravatta per la prima volta, causa visita al presidente Mattarella con la squadra, è emozionato e orgoglioso. Lo ripete più volte. 'Orgoglio grandissimo per un ...Per lui hanno suonato tutti i grandi musicisti del jazz, ma anche Chet Baker, Helen Merrill, Gato Barbieri; e negli anni 90, dopo il faticoso recupero dalla malattia, la sua musica è stata ...Questo il discorso pronunciato - in- da una emozionata Martina Navratilova: " Molti di ... La passione che voi mostrate per lo sport è esattamente quello cheed è per questo che mi sono ...

Italiano: "Provo un grande orgoglio. Ma l'Inter è un ostacolo durissimo" La Gazzetta dello Sport

Certo, centrare due finali è stato il massimo”. Non c’è dubbio che il maggior protagonista della cavalcata della Fiorentina sia lui, Vincenzo Italiano. Dalla salvezza sofferta al suo primo anno di A ...Non è mai troppo tardi. Come nella vecchia e fortunata trasmissione della Rai, anche al Giro d'Italia, dopo 2 settimane e 16 tappe che dire attendiste è quasi un complimento, finalmente succede qualco ...