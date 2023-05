ROMA - La Fiorentina è pronta a sfidare l'Inter per tornare a essere protagonista del calcio. La finale di Coppa Italia contro i nerazzurri rappresenta il primo dei due obiettivi stagionali della squadra toscana che dovrà affrontare anche l'ultimo atto della Conference League contro ...E l'Italia che fa "C'è un grande punto di domanda sul governo- conclude Federica Luoni della Coalizione Cambiamo l'Agricoltura - ilNazionale dei Pesticidi è scaduto nel 2019 e il ......in case of sudden pollution in the Adriatic Sea del 2021 ha rilevato che il Governodeve ... In tale prospettiva e nelle more dell'adozione di undi pronto intervento comune per tutti gli ...

Italiano e il piano per Fiorentina-Inter: "Ci concentreremo su due cose" Corriere dello Sport

"La Commissione europea - riporta LaPresse - è ancora al lavoro sulla valutazione della terza rata del Pnrr italiano e attende che le modifiche rispettino l’ambizione del piano. Nessun pagamento a ore ...Simone Inzaghi interviene oggi dallo stadio Olimpico di Roma nella conferenza stampa alla vigilia della finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Inter. Le parole del tecnico nella diretta testuale di ...