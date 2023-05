Italia prima per crescita economica tra i paesi del G7 tra gennaio ed marzo Pil in rialzo dello 0 | 5%

(Di martedì 23 maggio 2023) Buona performance per l’economiana nel primo trimestre del 2023 che cresce più della media deiOcse (l’organizzazione che raggruppa 38 tra le economie più avanzate al mondo). Trail Pilno è salito0,5% rispetto ai tre mesi precedenti che avevano registrato una contrazione0,1%. La media Ocse è stata0,4%, in accelerazione rispetto al + 0,2% di fine 2022. I solidel G7 (Stati Uniti, Giappone, Canada, Gran Bretagna, Germania, Francia) nel loro insieme hanno registrato una variazione nulla, incide la fase difficile della Germania e il rallentamento dell’economia Usa, passata da + 0,6 a + 0,3%. Oggi da Ue e Germania sono giunti dati economici deludenti. ...

