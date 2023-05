(Di martedì 23 maggio 2023) Allo stadio Malvinas di Mendoza in Argentina, gli azzurrini inseguono la seconda vittoria di fila nel raggruppamento e la conseguente qualificazione agli ottavi di finale. Dopo l'esordio folgorante ...

: IL PRONOSTICOsi fa intrigante sotto il profilo delle quote e l'attacco azzurro conferma di avere un feeling speciale con il gol. Oltre alle tre reti segnate al ...Tabellino in tempo reale [ AGGIORNA LA DIRETTA DI] ConvocatiPortieri: Sebastiano Desplanches (Trento); Jacopo Sassi (Giugliano Calcio), Gioele Zacchi (Sassuolo); Difensori: ...... migliore in campo nella vittoria contro il Brasile aspettando la seconda gara contro lain ... E se l'di Nunziata dovesse andare avanti nel torneo potrebbe incrociare l'Argentina di ...

Italia-Nigeria, Mondiale Under 20: quote e pronostico del match La Gazzetta dello Sport

Domani, mercoledì 24 maggio, l'Italia di Carmine Nunziata proverà a ripetersi contro la Nigeria nel 2° turno del Mondiale ...Mercoledì, alle 20 italiane, gli azzurri di Carmine Nunziata sfidano la Nigeria nella seconda giornata del Gruppo D Matteo Felli Allo stadio Malvinas di Mendoza in Argentina, gli azzurrini inseguono l ...