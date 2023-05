Italia nella morsa del maltempo | il caldo arriverà a Giugno

Leggi su anteprima24

(Di martedì 23 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiMaggio anomalo con quattro cicloni di aria instabile, i quali si sono abbattuti sulla nostra penisola, lasciando a tutti un semplice quanto importante interrogativo, quando finirà? E soprattutto quandola bella stagione per permetterci di poter andare al mare? Domande da un milione di euro anche per gli esperti che non si sbilanciano sulle previsioni, puntualizzando soltanto che l’anticiclone delle Azzorre, quello africano per intenderci, è ancora lontano e non raggiungerà il Bel Paese prima di. Sta di fatto che un mese di Maggio così piovoso non si registrava da oltre 20 anni e, dato che fa riflettere, è susseguito ad un’annata precedente ove la siccità ha fatto da padrone. Tutta colpa dei cambiamenti climatici, i quali hanno reso il meteo folle e assurdo anche per l’tra alluvioni, ...