Isola dei famosi | Paolo Noise si ritira per motivi di salute | “Non posso continuare | ringrazio il medico che mi ha seguito”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 maggio 2023) Ieri sera, lunedì 22 maggio, è andato in onda su Canale 5 un nuovo appuntamento in diretta con L’Dei. Tra prove ricompensa e collegamenti in Palapa con l’inviato Alvin c’è stato un nuovo (ennesimo) ritiro dal programma da parte di un naufrago, il sesto dalla partenza del reality., dopo un attento controllo, è stato costretto ad abbandonare lo show a causa di una caduta. Lo speaker de Lo Zoo di 105 in onda su Radio 105 ha fatto il suo ingresso in Palapa a metà puntata per raccontare la decisione già comunicata in precedenza alla produzione. “Credo che lascerò che parli il cuore, farò un breve preambolo, prima di dirvi quello che devo dire. Ci sono tutta una serie di emozioni che mi stanno accompagnando. Da casa, quello che si vede, c’è un brulicante meraviglioso mondo di ...