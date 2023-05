Isola dei Famosi | Paolo Noise lascia tutti senza parole | Marco | vinci per me Il patto con Mazzoli che ha commosso tutti

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 23 maggio 2023), lo speaker radiofonico noto per il suo lavoro allo Zoo di 105, doveva essere uno dei protagonisti della nuova edizione de L'dei. Tuttavia, a poche ore dalla puntata del 22 maggio, è stato costretto ad abbandonare il reality show per motivi di salute. In questo articolo scoprirai quali sono stati i motivi che hanno portatoad abbandonare Playa Tosta e cosa ha dichiarato prima dire il programma. Di cosa parliamo in questo articolo...L’deiper motivi di salute Ha dovuto abbandonare il reality show per ricevere cure mediche Ha ringraziato gli "invisibili" professionisti che lavorano dietro le quinte Ha espresso il desiderio di ...