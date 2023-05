Isola dei Famosi | Ilary Blasi arriva in studio e lancia la giacca addosso ad Enrico Papi | “Iniziamo bene” | VIDEO

Leggi su tpi

(Di martedì 23 maggio 2023)deilaadednon smettono di punzecchiarsi a L’dei: anche nella puntata andata in onda su Canale 5 nella serata di lunedì 22 maggio, infatti, la conduttrice e l’opinionista si sonoti delle frecciatine, giocando anche sulla loro presunta rivalità. Già a inizio trasmissione, quandoha fatto il suo ingresso in, la presentatrice non ha perso tempo nel punzecchiare il suo collega. La conduttrice, infatti, èta e, ancora prima di ...