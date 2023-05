“Isola dei Famosi” | il giallo del ritiro di Paolo Noise La moglie | “E’ stata una cosa molto grave”

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini abbandonano l'Famosi. È polemica - guarda CRISTOPHER LEONI E PAOLO NOISE: Lasciano entrambi l'. Il primo perché viene eliminato. Il secondo ...È tempo di rivelazioni all'Famosi: durante l'ultima puntata in diretta del reality show, Cristina Scuccia ha confermato di avere una relazione. Una confessione non del tutto inaspettata, visto che nei giorni scorsi la ...Famosi, Cristina Scuccia per la prima volta in bikini rivela di avere una relazione con una ragazza a Madrid Cristina Scuccia è la vera protagonista di questa edizione de L'Famosi .

Stefania Caroli ha condiviso con i follower le sue impressioni sull'infortunio del marito: "L'importante è che ora stia bene" ...ROMA – Il viaggio dell’Isola dei famosi continua, ieri sera la sesta puntata che ha visto Paolo Noise abbandonare il gioco per questioni di salute. Prima della diretta, il naufrago era stato portato ...