Isola dei Famosi | Cristina Scuccia | “Penso tanto a lei… Ho trovato una persona importante e voglio proteggerla”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 maggio 2023) Una zavorra che cade e un senso di liberazione che supera critiche e pregiudizi.non ce la faceva più a tenersi tutto dentro e, alla fine, ha confermato di avere una relazione. L’ex suora si è confidata con Helena Prestes in una lunga chiacchierata e, durante l’ultima puntata de L’dei, c’è stato spazio per approfondire. “Io ho sempre detto che sono da sola, perché volevo vivermela da sola ma qui è difficile tenersi le cose belle. Mi sono sentita cento chili in meno quando l’ho detto e alla fine non sto facendo nulla di male, io sto amando”, ha rivelato la naufraga, spiegando di non essere uscita allo scoperto prima per paura del giudizio altrui. Ma non bisogna avere paura di amare. Elo sa bene: “Sono un paio di mesi, da quasi poco prima di entrare ...