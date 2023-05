Isola dei Famosi | Cristina Scuccia innamorata | «Di lei mi manca tutto»

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 23 maggio 2023) Durante la messa in onda del 22 maggio dell'dei, Ilary Blasi ha chiamato in disparteper affrontare un tema molto delicato. L'ex suora nei giorni scorsi si è aperta con Helena Prestes ammettendo di avere il cuore impegnato. Questo era un rumor che stava circolando sul web da tantissimi giorni e non era ancora stato confermato dalla diretta interessata. Ebbene, dopo aver provato a nascondere ilper diverso tempo, la giovane ha deciso di aprirsi e di svelare di essere. La ragazza, però, è stata estremamente vaga e non è voluta entrare nel merito della faccenda in quanto non si sente ancora pronta. La confessione disulla sua vita sentimentale all'dei ...