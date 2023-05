Isola dei Famosi | Cristina Scuccia confessa | C' è una persona nella mia vita

(Di martedì 23 maggio 2023) Non c'è limite alle sorpresenuova edizione de L'dei, ma questa volta protagonista indiscussa della sesta puntata è statache per la prima volta si è lasciata andare, rivelando alcuni dettagli inediti sulla suaprivata a Helena Prestes. Insomma, fino alla...

Morirono in 43 tra automobilisti e personale dell'azienda municipalizzatarifiuti che stavano lavorando nell'ecologica sotto al ponte. 11 i feriti . Gli sfollati furono 566 . Alcuni edifici ...Sesto ritiro ufficiale nella sesta puntata dell'Famosi . Dopo Marco Predolin, Claudia Motta, Simone Antolini, Alessandro Cecchi Paone e Fiore Argento, Paolo Noise abbandona il gioco. L'annuncio durante la diretta di lunedì 22 maggio. ...Sono trascorsi 36 giorni dall'inizio dell'Famosi e la tensione tra i naufraghi è già alle stelle. I litigi sono all'ordine del giorno e per tale ragione hanno dominato buona parte della puntata andata in onda lunedì 22 maggio in ...

Isola 17, Paolo Noise abbandona il reality: il motivo Paolo Noise questa sera nel corso della sesta puntata de L’Isola dei Famosi ha dovuto abbandonare il gioco. A causa del suo stato di… Leggi ...Questa settimana il pubblico de L’Isola dei Famosi 2023 era chiamato a scegliere chi eliminare tra Helena Prestes, Fabio dei Jalisse e Pamela Camassa. Il... Il sito di SuperGuidaTV è un punto ...