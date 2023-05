Isola dei Famosi | Cristina Scuccia conferma la sua storia d’amore | “Basta Ilary con le domande”

(Di martedì 23 maggio 2023)è una delle protagoniste indiscusse di quest’dei. L’ex suora, cantante e concorrente di The Voice, pian piano si sta raccontando mantenendo sempre un certo riserbo su alcune questioni, come la sua vita sentimentale. Nel corso dell’ultima diretta, però, la donna hato di avere una relazione. Relazione top secret In molti L'articolo

Il primo canale della tv di Stato vince con la seconda puntata della fiction ' Vivere non è un gioco da ragazzi ' con Claudio Bisio , che chiude davanti a ' L'famosi ' di Canale 5 (con ...Ascolti TV ieri 22 maggio 2023: Quarta Repubblica arriva a 811mila spettatori per il 5,5% di share Canale 5 vince in prima serata con L'Famosi , seguita da 2.530.000 spettatori pari al 18.7% di share. Rai1 è medaglia d'argento negli ascolti TV con la seconda puntata della fiction Vivere non è un gioco da ragazzi , che ha ...Su Canale 5 - dalle 21.47 all'1.01 - L'Famosi 17 è stata seguita da 2.530.000 spettatori pari al 18.7% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles 943.000 spettatori pari al 4.7% di share. Blue ...

"Isola dei Famosi", Cristina Scuccia rivela: "C'è una persona nella mia vita" TGCOM

(ANSA) - L'AVANA, 23 MAG - La stampa ufficiale cubana si è scagliata contro Netflix, accusandola di 'ambientare in una Cuba che non c'è' uno dei ...All'Isola dei Famosi Cristina Scuccia ha sorpreso tutti confessando per la prima volta di avere una relazione sentimentale.