Isola dei Famosi | ancora scintille tra Ilary Blasi ed Enrico Papi | “Hai la bocca de ciavatta” | VIDEO

(Di martedì 23 maggio 2023)deitraedtraednel corso dell’ultima puntata de L’deiin onda su Canale 5 nella serata di lunedì 22 maggio. Tutto è iniziato quando la conduttrice ha iniziato a spiegare le regole di un nuovo gioco, La maledizione del pirata, e si è rivolta all’opinionista affermando: “Consiste che due di loro andranno a sorpresa al televoto, in nomination e secchi. Ovviamente non dovete dire niente. Tu che c’hai unade’non devi dì ...

A 57 anni, Enrico Papi è unopersonaggi televisivi più famosi attualmente. È un opinionista nell'Famosi e vanta un impressionante curriculum televisivo, talmente corposo da fare invidia a molti. La sua popolarità è altrettanto evidente sui social network, dove ha un gran numero di ...Sesto ritiro ufficiale nella sesta puntata dell'Famosi. Dopo Marco Predolin, Claudia Motta, Simone Antolini, Alessandro Cecchi Paone e Fiore Argento,abbandona il gioco. L'annuncio durante la diretta di lunedì 22 maggio. L'addio Per motivi ...Oltre ad essere autrice di libri e documentari, Maglie divenne particolarmente popolare grazie alla sua partecipazione come opinionista in programmi televisivi come 'L'famosi', 'La sposa ...

Paolo Noise lascia l'Isola dei Famosi, l'abbraccio con Marco Mazzoli: Vinci per me, tira fuori i cogl…. Fanpage.it

Ancora scintille tra Ilary Blasi ed Enrico Papi nel corso dell’ultima puntata de L’Isola dei Famosi in onda su Canale 5 nella serata di lunedì 22 maggio.Prima della fine della puntata Ilary Blasi ha bacchettato un po' i naufraghi per un motivo ben preciso. Scopriamo perché ...