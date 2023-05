Isola dei Famosi 2023 replica sesta puntata 22 maggio su Mediaset Extra e in streaming

(Di martedì 23 maggio 2023)dei22Ieri sera su Canale 5 è stata trasmessa lade L’dei. Ilary Blasi ha introdotto 2 ospiti speciali che sono sbarcati in Honduras: Nikita Pelizon, ultima vincitrice del Grande Fratello Vip 7, e Aldo Montano campione italiano di scherma. Entrambi hanno dato un supporto morale e un aiuto al gruppo già affaticato durante le prove. Paolo Noise ha abbandonato l’dei, ecco perché. Al televoto Helena Prestes esce sconfitta contro Fabio e Pamela. Televoto flash tra Christopher e Gian Maria. La Leoni viene eliminata definitivamente dal gioco. Infine, nelle ...

... i primi cittadini delle città,paesi,villaggi di questa Italia piena di magagne, troppo ... Gian Luca Zattini, sindaco di Forlì; Davide Ranalli, sindaco di Lugo; Massimo, sindaco di ...Eccoci con il nostro consueto appuntamento post puntata de L'Famosi 2023 . La diretta numero sei di questo lunedì 22 maggio è appena terminata e, come sempre, a tenere le fila dello show in studio abbiamo ritrovato Ilary Blasi , accompagnata dai due ...Morirono in 43 tra automobilisti e personale dell'azienda municipalizzatarifiuti che stavano lavorando nell'ecologica sotto al ponte. 11 i feriti . Gli sfollati furono 566 . Alcuni edifici ...

Alessandro Cecchi Paone è tornato in Italia dopo aver abbandonato l’Isola dei famosi 2023 e si è sfogato contro gli autori. Alessandro Cecchi Paone è un veterano dei reality show. Dopo una lunga ...Paolo Noise è il sesto concorrente a lasciare L'Isola dei Famosi 2023 per problemi di salute: ecco cos'ha spiegato La sciagura continua a manifestarsi sull’attuale edizione de L’Isola dei Famosi.