Isola dei Famosi 2023 | Nathaly | Pamela | Luca | Mazzoli e Corinne | chi vuoi salvare? Il SONDAGGIO

Leggi su blogtivvu

(Di martedì 23 maggio 2023) Chitra? Nomination affollata, quest’ultima, dopo la sesta puntata dell’deiandata in onda nella prima serata di lunedì 22 maggio. Come sempre avrete la possibilità di esprimere la vostra preferenza in fondo a questo articolo, attraverso il nostrodei, chi:... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.