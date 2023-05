Isola | Cristina Scuccia | “Ho conosciuto una persona a Madrid | è un germoglio e va protetto”

(Di martedì 23 maggio 2023) "Non sono abituata a parlare di amore in questo senso, ho trovato unaimportante", le rivelazioni della naufraga 34enne durante l’ultima puntata dell’dei Famosi. L'articolo proviene da DireDonna.

... una confessione che ha rivelato lo stesso Sainato ad Helena Prestes durante il loro esilio a L'di Sant'Elena: 'Io eabbiamo passato molto tempo insieme, una sera al fuoco, non c'erano ...L'autore dell'del tesoro e il padre celebre progettista di fari, luci sul mare. Questo fatto ... che ha creato da tempo una realtà straordinaria,Taverna, Nuages, galleria e editore di ...Gian Maria Sainato spiazza suScuccia Tempo di confessioni a L'dei Famosi per Gian Maria Sainato . Come riportato da Biccy, il modello ha raccontato a Helena Prestes di essere ...

"Isola dei famosi 2023", Cristina Scuccia si dà da fare tra cocchi e pesca TGCOM

Cristina Scuccia sempre più protagonista a L'Isola dei Famosi 2023. Dopo aver ammesso di aver conosciuto una persona speciale a Madrid, l'ex suora avrebbe iniziato a flirtare in Honduras con un altro ...Cristina Scuccia, ex suora, è ormai un fiume in piena e pronta a lanciarsi nella sua nuova vita "laica". Dopo aver ammesso in diretta a L'Isola dei Famosi di avere una ...