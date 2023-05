Isola | Cristina Scuccia | “Ho conosciuto una persona a Madrid | è un germoglio e va protetto”

Leggi su diredonna

(Di martedì 23 maggio 2023), nel corso della sesta puntata dell’dei Famosi, ha raccontato a Ilary Blasi di averunaspeciale pochi mesi prima che sbarcasse alle Honduras: “È entrata in punta di piedi nella mia vita, sapendo il mio passato e rispettandolo”, ha rivelato in diretta su Canale 5. L’ex vincitrice di The Voice 2014, all’epoca della trasmissione era una suora e aveva conquistato il pubblico del talent con la forza della sua voce. Nella serata di ieri, 22 maggio 2023, la cantante ha deciso di condividere con la conduttrice Mediaset alcuni dettagli in merito alla recente storia d’amore sbocciata in Spagna, il Paese in cui vive da quando ha lasciato il convento: “Prima di venire qui, houna”. “Ho sempre ...