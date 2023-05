Isola 17 | Cristina Scuccia conferma di essere innamorata | “Ho una persona | l’ho conosciuta a Madrid e mi manca tanto”

Leggi su isaechia

(Di martedì 23 maggio 2023) Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la sesta puntata de L’dei Famosi e tra i tanti temi toccati si è parlato anche die delle rivelazioni che durante la settimana l’ex suora ha fatto a Helena Prestes circa la sua vita sentimentale. Chiamata nella postazione nomination, alle domande di Ilary Blasi su una ipoteticache l’aspetta fuorisi è mostrata subito imbarazzata e un po’ restia a parlare pubblicamente della sua vita privata, soprattutto perché teme il giudizio delle persone che non conoscendo la sua storia potrebbero pensare che abbia deciso di lasciare il convento per questa, mentre in realtà non è così: Io ho sempre detto che sono da sola, perché volevo vivermela da sola ma qui è difficile tenersi le cose belle. Mi sono sentita ...