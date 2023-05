Isola 17 | amore al capolinea tra Claudia Motta e Simone Rugiati? L’ex naufraga rompe il silenzio

Leggi su isaechia

(Di martedì 23 maggio 2023) Spunta un retroscena inedito nella querelle tra, dopo l’abbandono di lei dall’17. La bionda modella, infatti, era stata reclutata come una delle naufraghe di questa nuova edizione de L’dei Famosi. Ben presto, però, aveva dovuto abbandonare a causa di un problema di salute, ritirandosi dunque dal gioco. A sostenerla qui in Italia era rimasto il suo fidanzato, il noto chef, conosciuto da anni quando era uno dei cuochi di punta de La Prova del Cuoco. Già prima di partire, si vociferava che tra i due ci fosse del tenero ma non c’era stata alcuna conferma. Successivamente, quando si è diffusa la notizia del ritiro diper motivi di salute,ha ...