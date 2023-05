Ischia | malore mentre girava | morto l’attore Ray Stevenson

(Di martedì 23 maggio 2023)Ray, dove si trovava da alcuni giorni per girare un film: era noto soprattutto per la sua interpretazione di Tito Pullo nella serie ‘Roma’ prodotta da Bbc/Hbo. Ray, attore britannico 59enne, èieri all’ospedale Rizzoli di: si trovava sull’isola da alcuni giorni per girare il film

Stevenson, a Lacco Ameno per girare il film di Frank Ciota "Cassino a", era stato colpito da unsabato scorso, mentre si trovava sul set. Ricoverato in ospedale in condizioni critiche, ...... si trovava sull'isola da alcuni giorni per girare il film "Cassino a", diretto da Frank Ciota e in cui recita anche Ugo Dighero ed ha accusato unper cui è stato necessario il ricovero ...... si trovava sull'isola da alcuni giorni per girare il film "Cassino a", diretto da Frank Ciota e in cui recita anche Ugo Dighero ed ha accusato unper cui è stato necessario il ricovero ...

Malore mentre girava, morto ad Ischia l'attore Ray Stevenson Agenzia ANSA

L'attore colto da un malore mentre si trovava in Italia per le riprese del film Cassino a Ischia. Il cinema e la tv piangono troppo presto uno dei suoi volti più eclettici e statuari. Ray Stevenson, l ...È morto all'età di 58 anni Ray Stevenson, l'attore irlandese noto per aver interpretato il centurione Tito Pullo nella serie Rai/Bbc/Hbo Roma e, più di recente, il guerriero asgardiano Volstagg nei fi ...