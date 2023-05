Iran | ' sanzioni e pressioni non ci possono fermare'

tiranniche e pressioni non possono fermare l'". Lo ha affermato il presidente iraniano Ebrahim Raisi durante una conferenza stampa congiunta con il suo omologo indonesiano Joko Widodo a ...Infine spiega il manager: "La Russia era considerata affidabile e non c'eranonei suoi ... la bozza Ue: ecco cosa cambia 'Con Usa il tema sensibile era l'non la Russia' Alla domanda del ...La Russia era considerata affidabile e non c'eranonei suoi confronti, né da parte dell'... Il tema sensibile in quegli anni poi non era la Russia, ma l''.

Iran, 'le sanzioni e pressioni non possono fermarci' Agenzia ANSA

TEHERAN, 23 MAG - "Sanzioni tiranniche e pressioni non possono fermare l'Iran". Lo ha affermato il presidente iraniano Ebrahim Raisi durante una conferenza stampa congiunta con il suo omologo indonesi ...La lunga vicenda delle sanzioni occidentali contro la Russia sta arrivando ad un punto cruciale, che potrebbe avere risvolti tali da modificare gli equilibri globali. Della questione hanno discusso an ...