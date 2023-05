“Io e Maria De Filippi…” Dopo Amici 22 | è proprio lui a rompere il silenzio sul loro rapporto

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 23 maggio 2023)De Filippi ha concluso da poco22, infatti nell’ultima puntata del serale a vincere è stato il ballerino Mattia Zenzola, che è riuscito a battere Angelina Mango, arrivata seconda e vincitrice della categoria canto. Ora sulla conduttrice televisiva è intervenuto qualcuno che è stato a strettissimo contatto con lei e le parole su Queen Mary sono state molto suggestive. Il pubblico non si aspettava che ci fosse così tanto affetto. Dunque,De Filippi ha potuto ascoltare belle parole, dette da un protagonista di22. Quest’ultimo ha rotto ilanche sul trionfatore Mattia: “In Mattia ho rivisto in me quello che lottava ogni giorno e questo è importante perché la gente da casa si immedesima tanto in questa cosa e nelle possibilità che questo programma può dare e Mattia è ...