Inzaghi “Specialista in finali? Spero tradizione continui”

(Di martedì 23 maggio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Ioin? Speriamo che lapossa continuare perchè abbiamo altre due. Quest’anno abbiamo passato momenti non felicissimi, in campionato ci manca ancora un passetto mentre la finale di Champions è inaspettata solo da parte della maggioranza, perchè noi una speranza di arrivarci ce l’abbiamo sempre avuta”. Così Simone, tecnico dell’Inter, parla in conferenza stampa prima della finale di Coppa Italia Frecciarossa contro la Fiorentina. “Ho giocato diverse, domani affrontiamo una squadra in grande salute e sappiamo cosa troveremo. E’ una squadra di valore, che si è meritata la finale, una partita aperta nella quale dovremmo essere squadra e dovremo essere bravi a indirizzare la partita nel modo giusto”, prosegue il mister ...

È la viglia della finale di Coppa Italia, contesa tra Inter e Fiorentina che si affronteranno domani sera all’Olimpico. In conferenza stampa, per dar voce alle sensazioni dei ..."Non mi sono mai sentito un precario, ho lavorato e dato il massimo sempre. Ma noi allenatori siamo giudicati sempre per i risultati che otteniamo".