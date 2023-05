Inzaghi “Specialista in finali? Spero tradizione continui”

(Di martedì 23 maggio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Ioin? Speriamo che lapossa continuare perchè abbiamo altre due. Quest'anno abbiamo passato momenti non felicissimi, in campionato ci manca ancora un passetto mentre la finale di Champions è inaspettata solo da parte della maggioranza, perchè noi una speranza di arrivarci ce l'abbiamo sempre avuta”. Così Simone, tecnico dell'Inter, parla in conferenza stampa prima della finale di Coppa Italia Frecciarossa contro la Fiorentina. “Ho giocato diverse, domani affrontiamo una squadra in grande salute e sappiamo cosa troveremo. E' una squadra di valore, che si è meritata la finale, una partita aperta nella quale dovremmo essere squadra e dovremo essere bravi a indirizzare la partita nel modo giusto”, prosegue il mister ...

Poi, commentando le parole di Italiano, sul feeling con le finali,spiega: Iodelle finali Spero che questa fama possa continuare. Ci mancano le ultime quattro partite e due di ...Così Simone, tecnico dell'Inter, ha risposto nella conferenza stampa alla vigilia della finale di Coppa Italia a chi gli dice come Italiano lo abbia definito "lodelle finali". "...Italiano ha definitounodelle finali. Il tecnico nerazzurro ha dichiarato: " Speriamo che questa fama possa continuare ". Su cosa ha detto Mattarella per la finale di Champions: "...

LIVE TMW - Fiorentina, Italiano: "Inzaghi specialista delle finali, voglio gli occhi di Basilea” TUTTO mercato WEB

ROMA (ITALPRESS) – “Io specialista in finali Speriamo che la tradizione possa continuare perchè abbiamo altre due finali. Quest’anno abbiamo passato momenti non felicissimi, in campionato ci manca an ...Io specialista delle finali Spero che questa fama possa continuare ... In merito a un calendario fitto di impegni e con le due finali così ravvicinate, Inzaghi sottolinea: Essere bravi a ragionare ...