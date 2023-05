Inzaghi | «Skriniar disponibile per ultime gare! Inter | resto al 100%»

(Di martedì 23 maggio 2023) Lunga conferenza per Simonealla vigilia di Fiorentina-, gara valevole per la Coppa Italia, dopo quella di Samir Handanovic (vedi articolo). L’allenatore ha confermato la sua permanenza anche il prossimo anno e ha risposto alle domande sulle condizioni di Milan. CONFERENZA– Questa la conferenza di Simonealla vigilia di Fiorentina-, finale di Coppa Italia. È meglio essere favoriti o outsider? Chiaramente sarà una finale domani. Ne ho giocate diverse. Sappiamo cosa troveremo domani contro la Fiorentina, ci siamo affrontati diverse volte. Sappiamo che troviamo una squadra di assoluto valore. Si è meritata questa finale, sarà una partita aperta. Chiaramente essendo una finale dovremmo essere squadra con la “S” maiuscola. Dobbiamo essere bravi a ...

... Mattarella, al Quirinale insieme alla squadra,e la dirigenza. Il presidente punta al ...ha lavorato su un campo diverso rispetto ai compagni. Terapie per Mkhitaryan. I due infortunati ...7 Di nuovo in campo. Milanquesta mattina ha svolto un lavoro differenziato, sul campo con la palla, un passo ... OPERAZIONE E RECUPERO - Una buona notizia per, che conta di avere tutta ...Oltre anon sarà della partita domani neanche Mkhitaryan, che ha lavorato in palestra. La squadra divolerà alle 14 da Malpensa direzione Roma. La probabile formazione dell'Inter (3 -...

Inter, Inzaghi: 'Resto al 100% e recupero Skriniar per Istanbul' Calciomercato.com

Simone Inzaghi interviene oggi dallo stadio Olimpico di Roma nella conferenza stampa alla vigilia della finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Inter. Le ...Il capitano sloveno giocherà la sua ultima finale con la maglia dell’Inter Ovvero quella tipo che ha schiacciato il Milan nell’Euroderby di Champions League. Inzaghi prepara la grande partita tra Fior ...