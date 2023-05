Inzaghi | «Siamo i detentori del titolo | vogliamo ancora vincerlo»

(Di martedì 23 maggio 2023) Simoneha rilasciato un commento sulla finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Inter ai microfoni di Mediaset. CALENDARIO – Simoneha parlato così alla vigilia di Fiorentina-Inter: «Chiaramente è una grandissima soddisfazione essere qui,dele sappiamo che affrontiamo una squadra in salute.affrontare la finale nel migliore dei modi per cercare di vincerla. Avrei voluto più tempo per prepararla, penso idem Italiano. Il calendario è così per noi e la Fiorentina, domani sarà la diciassettesima partita in cinquantatre giorni. Dovremmo essere bravi a essere squadra. La conferma mi fa piacere, ho grande forza e voglia e la fortuna di avere giocatori sempre sul pezzo che in questi venti mesi mi hanno accompagnato nel migliore dei modi. Le ...

... non mancherà sicuramente l'impegno folle che i ragazzi hanno sempre messo", conclude. "Questa partita la aspetto come tutte le altre, sappiamo chequi all'Inter per alzare trofei, la ......in virtù del fondamentale ruolo che innegabilmente ricopriamo alla guida del tifo e di cui... Leggi anche: 'Non penseremo a Istanbul. E confermo che resto all'Inter al 100%...' L'Inter va ...In conferenza stampa al fianco di Simone, Samir Handanovic ha risposto alle domande dei ... Sappiamo che è una finale, ma noiall'Inter per vincere trofei: negli ultimi anni la squadra è ...

Fiorentina-Inter, Inzaghi: "Le finali si vincono insieme. Resto al 100%" Sky Sport

Simone Inzaghi appare tranquillo, anche se un po' stanco, alla vigilia della finale di Coppa Italia con la Fiorentina. La sfida, in programma domani sera all'Olimpico di Roma (ore 21). Le sue parole c ...È questa una delle domande a cui Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, risponde in conferenza stampa da Roma alla vigilia della finale di Coppa Italia contro la Fiorentina: "Quando si vincono trofei, e ...