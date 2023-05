Inzaghi | «Penso che Skriniar sarà disponibile per le ultime due partite»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 23 maggio 2023) Il tecnico dell’Inter Simoneha tenuto la conferenza stampa in vista della finale di Coppa Italia contro la Fiorentina. Su chi è favorito in questa partita,ha commentato: «Chiaramente domani è una finale. Ne ho giocate diverse, a volte si era favoriti, altre volte no. Domani affrontiamo una squadra che è in grande salute, sappiamo cosa troveremo, ci siamo affrontate tante volte in questi anni e si sono meritati la finale.una partita aperta, essendo una finale dovremo essere squadra con la S maiuscola, nel senso che dovremo essere bravi a indirizzare la partita nel modo giusto». Italiano ha definitouno specialista delle finali. Il tecnico nerazzurro ha dichiarato: «Speriamo che questa fama possa continuare». Su cosa ha detto Mattarella per la finale di Champions: «Ha fatto un discorso ...