Inzaghi al Quirinale | «Per l’Inter è un orgoglio! Sentiamo la responsabilità»

ROMA. Ricevute alin pompa magna dal presidente Mattarella e attese dal primo tutto esaurito stagionale all'... Duello in panchina tra Simone, l'asso di coppe vincente in sette delle ...... non mancherà sicuramente l'impegno folle che i ragazzi hanno sempre messo", conclude. "... Infine una battuta sul presidente Mattarella che ha ricevuto la squadra al: "Esperienza ..."Domani dovremo andare oltre l'ostacolo, perchésa come arrivare e vincere in finale, è uno specialista. L'Inter, poi, è piena di campioni e ... La prima volta ale davanti al Capo ...

L'Inter ricevuta al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio ... Inter - News Ufficiali

L’unico accenno di sorriso di Vincenzo Italiano in conferenza stampa è arrivato quando il tecnico è tornato sulla visita al Quirinale. Particolarmente emozionato ...Durante l'incontro, l'intervento dell'allenatore nerazzurro Simone Inzaghi: "Per noi è un orgoglio e un piacere essere ricevuti al Quirinale per la finale della Coppa Italia (fcinter1908) Se ne è ...