Inversione di rotta per i fondi ESG in Europa

(Di martedì 23 maggio 2023) L’è pronta a una riclassificazione deiArticolo 8 e 9 Pochi mesi dopo una serie di declassamenti didi investimento sostenibili in, l’industria è pronta per aggiornamenti di massa, affermano gli analisti, rischiando una nuova ondata di accuse di greenwashing. A seguito di un chiarimento Q&A emesso dalla Commissione Ue lo scorso aprile, l’è pronta a una riclassificazione deiArticolo 8 e 9 (le norme che classificano i prodotti che promuovono caratteristiche ESG e che ne integrano i rischi nelle decisioni di investimento) che definiscono una mappatura sostenibile del mercato italiano. Alcuni deiche aumenteranno saranno tra quelli che solo di recente sono stati declassati in base alle classificazioni del Regolamento ...