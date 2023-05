INTERVISTA – Qualificazioni Roland Garros 2023 | Bonadio avanza | “Buon momento di forma | ora più consapevolezza”

(Di martedì 23 maggio 2023) dal nostro inviato, Alessandro Nizegorodcew “Sicuramente le ultime settimane mi hanno dato fiducia, anche se ho perso tre partite ma tutte con avversari più forti di me. Queste ultime settimane mi hanno dato ladi poter vincere con chi è più avanti di me nel ranking e oggi si è visto questo nelin cui il vantaggio che mi ero procurato, giocando un match discreto, si era praticamente annullato nel primo set”. Riccardoè uno dei due azzurri che quest’oggi hanno superato il primo turno di qualificazione ale in un’ai microfoni di Sportface ha raccontato le sensazioni dopo questo esordio convincente contro un avversario esperto come Duckworth: “Di recente sia con Popyrin che con Bublik sono riuscito a fare ...

... ha vinto il primo turno delleal tabellone principale del Roland Garros: vittoria per 7 - 5, 6 - 3 del tennista ceco Tomas Machac , numero 125 del mondo. In un'rilasciata a ...Flavio Cobolli esordisce nelledel Roland Garros con una vittoria in lotta , quello che può essere considerato un po' il marchio di fabbrica, come sostiene il papà e coach Stefano ai microfoni di Sportface nel post - ...... anche se sono già cominciate da ieri leche vedrà numerosi atleti impegnati con la ... In un'rilasciata all'emittente televisiva Eurosport, ha parlato del ventidue volte ...

INTERVISTA - Qualificazioni Roland Garros 2023, Bonadio avanza ... SPORTFACE.IT

L'intervistaa Stefano Cobolli, padre e allenatore di Flavio, dopo l'esordio vincente nelle qualificazioni del Roland Garros 2023.Giulio Zeppieri parte bene nelle qualificazioni del Roland Garros, superando in due set all'esordio l'ex top-20 Nikoloz Basilashvili: l'intervista per Sportface.