Inter | una richiesta dalla Curva Nord di discutibili tempistiche

Leggi su inter-news

(Di martedì 23 maggio 2023) Non era esattamente il momento di proteste per l’, ma lanon ha aspettato e ha pubblicato sui propri canali social un comunicato inerente la questione biglietti per Istanbul (vedi comunicato). PARTITE – L’è nel momento più decisivo della sua stagione. Dalle prossime quattro partite si decide il futuro della squadra, dei giocatori e dell’o club. Ci sono due competizioni in palio, di cui una domani, e anche la qualificazione in Champions League in bilico. Senza il quarto posto in estate ci potrebbe essere una rivoluzione, senza una delle due coppe Simone Inzaghi non sarà forse sicuro della sua posizione nonostante le conferme., tempi dubbi TEMPI – Queste ore non possono essere oggetto di proteste, invece la ...