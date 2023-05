Inter | tris azzurro per il mercato

Leggi su calcionews24

(Di martedì 23 maggio 2023) L’ha scelto la strategia per ile l’idea è quella di andare a prendere giocatori giovani e italiani L’ha scelto la strategia per ile l’idea è quella di andare a prendere giocatori giovani e italiani. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri avrebbero messo nel mirino tre ragazzi: il primo è il portiere Vicario dell’Empoli, poi in difesa piace Scalvini dell’Atalanta e in mezzo al campo l’obiettivo è Frattesi del Sassuolo. Su tutti e tre c’è anche la concorrenza di altre big.