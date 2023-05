Inter | la probabile formazione anti Fiorentina | niente LuLa | c'è Dzeko Una novità per Inzaghi

... Lautaro Martinez ha segnato in due delle quattro finali disputate con la maglia dell'tra ... Per gli operatori può colpire anche stavolta, è il marcatore piùdell'incontro. Un suo gol ...Lautaro Martinez a 2,75 il marcatore piùMilano, 23 maggio 2023 - Aspettando le finali europee, Fiorentina eproveranno già mercoledì sera a Roma ad alzare un trofeo, la Coppa Italia. ...... nelle quote, la vittoria dell'- come sempre, fa fede il risultato dei 90 minuti - si gioca a ... L'Under a 1,77 è piùdell'Over a 1,92, mentre il Goal a 1,75 ha una quota più bassa del ...

La storia è lì, per chi è in grado di andarsela a prendere. La Fiorentina è carica e concentrata come il suo capitano Cristiano Biraghi, che in conferenza stampa ha voluto ribadire quanto la Fiorentin ...