Intelligenza artificiale | un’altra profezia di Bill Gates | “In arrivo gli assistenti personali | ci aiuteranno a leggere | fare shopping e condurre ricerche online”

Microsoft Bing continua a raccogliere successi sin dall'introduzione di Bing Chat e della tecnologia direalizzata in collaborazione con OpenAI. L'ultimo risultato, peraltro impensabile fino a meno di un anno fa, è stato superare Baidu in Cina, diventando così il motore di ...Adobe ha mostrato pochi mesi addietro Firefly AI, ora implementata in beta in Photoshop: la nuova suite di strumenti di editing congenerativa è in grado di "creare al volo contenuti professionali per immagini semplicemente partendo da una breve descrizione di testo". La software house di San Jose ora ha ...Il Governo "non sottovaluta" l'evoluzione dell'e valuta la creazione di un Fondo, pubblico - privato, per erogare risorse per il suo sviluppo. Cosi' il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'...

Al via Build, la conferenza annuale di Microsoft dedicata agli sviluppatori iniziata oggi, aperta dal keynote del CEO Satya Nadella incentrato sulla nuova era dell’intelligenza artificiale e sul ...Sempre il 25 maggio Paola Severino, Vicepresidente Università Luiss Guido Carli, interverrà sull’impatto dell’intelligenza artificiale sulla professione di avvocato. Tra le economiste spiccano Maria ...