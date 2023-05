Intellettuali insultati e sputazzati dalle donne | siate uomini

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 23 maggio 2023) Che fine ha fatto l’uomo? Dove si possono ancora ammirare le virtù virili? Negli ambienti culturali non direi. Uno scrittore italiano (Nicola Lagioia) si è dichiarato aggredito, addirittura aggredito, da una parlamentare (Augusta Montaruli) che lo ha contestato verbalmente. Al Salone del Libro gli ha detto “Vergognati!”: sai che trauma… Un giornalista francese (Edwy Plenel) si è dichiarato aggredito, addirittura aggredito, da un’attrice-regista (Maïwenn) che gli ha sputato in faccia al ristorante. L’ha finanche denunciata… Ipersensibili come ragazzine questi. Io, che voglio essere all’altezza del mio essere uomo, se una donna mi sputa addosso tiro fuori il fazzoletto e mi asciugo. Se una donna mi insulta (credo capiti più spesso a me che al femministo Lagioia) cerco di rimanere imperturbabile. Un uomo deve mostrare fermezza, sicurezza, saggezza, e se gli ...