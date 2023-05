Insulti razzisti a Vinicius | tre arresti a Valencia Il caso esplode sui quotidiani spagnoli

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 maggio 2023) I coricantanti al Mestalla dicontroJr. portano ai primi tre. Durante l’ultima giornata della Liga, l’attaccante brasiliano del Real Madrid è stato ripetutamente insultato con epiteti come “scimmia” e a nulla è valsa la sospensione della partita per 10 minuti, decisa dall’arbitro De Burgos Bengoetxea. A fine gara Carlo Ancelotti ha duramente criticato tutto il sistema calcio spagnolo, anche perché quello diè solo l’ultimo di una serie di episodi di razzismo contro il suo calciatore. “La Liga è dei”, ha accusato, mentre il– dopo un iniziale comunicato non abbastanza chiaro – ha comunicato che i responsabili dei cori verranno esclusi a vita dallo stadio. La polizia nazionale ...