Insulti razzisti a Vinicius | il Brasile prende una clamorosa decisione

... sulla collina del Corcovado, in solidarieta' con il 22enne attaccante carioca del Real Madrid vittima diin Spagna. 'Voglio, soprattutto, ispirare e portare più luce alla nostra ...MADRID (SPAGNA) - Non si placano le polemiche per glia Vinicius Junior , stella verdeoro del Real Madrid che in diversi stadi della Liga spagnola è diventato il bersaglio preferito dei. Allo stadio 'Mestalla' di Valencia si è ...... il calciatore brasiliano del Real Madrid che domenica è stato vittima diallo stadio Mestalla di Valencia. Vinicius, nato proprio nello Stato di Rio de Janeiro, è stato chiamato '...

Gli insulti razzisti a Vinícius Júnior durante Valencia-Real Madrid Il Post

MADRID, 23 MAG - Quattro persone sono state arrestate in Spagna nell'ambito delle indagini sul ritrovamento a fine gennaio, a Madrid, di un manichino impiccato che indossava la maglia dell'attaccante ...