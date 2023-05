MILANO - Si restringe la platea dei beneficiari del Reddito di cittadinanza in Italia. Secondo i datiad2023 le famiglie che hanno percepito il sostegno sono state 956.817, al livello più basso dopo l'ottobre 2020, mese nel quale scadevano i 18 mesi del sussidio per i primi nuclei che l'...Secondo quanto emerge dall'Osservatoriosulla misura di contrasto alla povertà le persone coinvolte nelle 956.817 famiglie sono state 2.004.164. L'importo medio per nucleo adè stato pari ...Secondo quanto emerge dall'Osservatoriosulla misura di contrasto alla povertà le persone coinvolte nelle 956.817 famiglie sono state 2.004.164. L'importo medio per nucleo adè stato pari ...

Inps, ad aprile famiglie con Rdc calano a 956.817 Agenzia ANSA

