Innalzamento limiti elettromagnetici e aiuti alle Tlc Allo studio un decreto del governo

Leggi su formiche

(Di martedì 23 maggio 2023) Il ministero dell’Industria e del Made in Italy, ha scritto Reuters, starebbe studiando una serie di misure del valore di circa 1,5 miliardi di euro per sostenere le aziende di telecomunicazioni nazionali in crisi da tempo. Nella bozza del, il ministero propone di tagliare i prelievi sulle bollette energetiche pagate dimprese ritenute dStato di importanza strategica, comprese le telecomunicazioni, per tre anni, fino al 2025. In più si sta pensando di estendereimprese strategiche un’agevolazione fiscale esistente progettata per aiutare le imprese ad alta intensità energetica. Il costo sarebbe di 1,2 miliardi di euro tra il 2023 e il 2025. Necessario il via libera della Commissione europea per entrare in vigore. Saranno previsti anche altri 200 milioni di euro per sostenere gli operatori nel ...