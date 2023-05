Influenza aviaria | in Brasile è emergenza sanitaria

È "emergenza sanitaria" . È quanto appena dichiarato dalle autorità brasiliane dopo aver registrato nuovi casi dinegli uccelli selvatici del Paese, per un totale di otto casi confermati, 7 nello stato di Esperito Santo e 1 nello stato di Rio de Janeiro. L'obbiettivo, spiegano dal Brasile, il ...Il ministero dell'Agricoltura brasiliano ha dichiarato nella serata di lunedì 22 maggio l'emergenza sanitaria in tutto il Paese, dopo che diversi casi disono stati riscontrati in ...Le autorità brasiliane hanno annunciato di aver individuato tre nuovi casi di, portando a otto il numero totale di casi segnalati da metà maggio nel Paese, finora risparmiato dalla malattia. Tutti i casi riguardano uccelli selvatici

Emergenza sanitaria per influenza aviaria in Brasile: è tra principali esportatori di carne di pollo in Europa Virgilio Notizie

Le autorità del paese, il più grande esportatore mondiale di carne di pollo, l'hanno dichiarata dopo la conferma di nuovi casi negli uccelli selvatici ...Le autorità brasiliane hanno annunciato 180 di emergenza sanitaria per limitare la diffusione dell'influenza aviaria alla produzione commerciale ...