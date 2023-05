Influenza aviaria | Brasile dichiara emergenza sanitaria per 180 giorni

(Di martedì 23 maggio 2023) Ilè il più grande esportatore di carne di pollo al mondo Ilhato un’di sei mesi (180) dopo che sono stati riscontrati diversi casi diin uccelli selvatici. Sette casi sono stati segnalati nello stato di Espirito Santo e un altro è stato scoperto nello stato di Rio de Janeiro si legge sulla Bbc. Lazione difa sì che il governo possa adottare più facilmente misure per fermare la diffusione del virus H5N1, altamente infettivo. Ilè il più grande esportatore di carne di pollo al mondo, con un fatturato annuo di quasi 10 miliardi di dollari. Le autorità affermano che i casi sono stati riscontrati lontano dalle ...

Le autorità del paese, il più grande esportatore mondiale di carne di pollo, l'hanno dichiarata dopo la conferma di nuovi casi negli uccelli selvatici ...