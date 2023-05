Infarto | il rischio è doppio nelle donne | cosa dice lo studio

...propria dieta Il colesterolo alto è un problema che colpisce milioni di italiani e un grave...e trombosi . I migliori alleati per chi vuole combattere il colesterolo alto sono una ...Le differenze di 'risposta' tra uomini e donne - I ricercatori hanno confrontato ildi esiti avversi tra donne e uomini: a 30 giorni, l' 11,8% delle donne era morto rispetto al 4,6% degli ...... un test del capello può predire il: lo studio rivoluzionario Dieta del digiuno intermittente: come fare per dimagrire, ammalarsi meno e vivere di più Donne edoppio Lo ...

Infarto, "il rischio di morte per le donne è più del doppio rispetto agli uomini" TGCOM

Sono emerse importanti differenze tra donne e uomini sul rischio di morte dopo un infarto: ecco quali sono i risultati dell'ultima ricerca ...L’acido bempedoico, farmaco orale per il colesterolo, ha ridotto il rischio di infarto miocardico del 23% nello studio di Fase III CLEAR Outcomes I risultati di uno studio presentato alla sessione ...