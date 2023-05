(Di martedì 23 maggio 2023) Gianni, presidente della FIFA, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alloconquistato dal

Lo ha detto il presidente della Fifa Giannia 'La politica del pallone' su Gr Parlamento, sulloconquistato dal Napoli con un pensiero su Maradona. 'Ad averne di Napoli in Italia e ...Notizie Calcio - Gianni, presidente della FIFA, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Gr Parlamento. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se ...ha anche fatto un cenno al Napoli che ha vinto lo. " Ad averne di Napoli in Italia e non solo . Io pensavo che vincesse logià l'anno scorso perché lo vidi contro la Lazio ...

Infantino: “Scudetto al Napoli Me lo aspettavo l’anno scorso” Pianeta Milan

Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, esprime grande apprezzamento per il Napoli di Aurelio De Laurentiis.Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha parlato a Radio Rai commentando anche lo scudetto del Napoli: "Che bello. Che bello pensare a Diego in questo momento di festa. Diego sicuramente starà ...