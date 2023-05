(Di martedì 23 maggio 2023) Nel 2023, per la prima volta, ladidell'manifatturiera italiana generato dall'supererà la soglia del 50 per cento. E' il dato evidenziato nel 103 esimo "Rapporto ...

Nel 2023, per la prima volta, la quota di fatturato dell'manifatturiera italiana generato dall'supererà la soglia del 50 per cento. E' il dato evidenziato nel 103 esimo "Rapporto Analisi dei settori industriali" di Intesa Sanpaolo - redatto ...L'industriale italiano, per la prima volta, supererà la soglia del 50% sul totale del fatturato. Quest'anno le esportazioni si riconfermeranno in crescita, del 2,4% a prezzi costanti per il ...Cruciale sarà il contributo dell', che nel 2023, per la prima volta, supererà la soglia del 50 per cento sul totale del fatturato. Grazie alla buona capacità dell'italiana di servire ...

Industria: l'export italiano supera quota 50% del fatturato - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Milano, 23 mag. (askanews) - Nel 2023, per la prima volta, la quota di fatturato dell'industria manifatturiera italiana generato dall'export supererà la soglia del 50 per cento. E' il dato evidenziato ...Il fatturato manifatturiero italiano nel 2023, a prezzi correnti, si dirige verso un nuovo record oltre i 1.170 miliardi di euro, in crescita tendenziale dell'1% e circa 260 miliardi di euro aggiuntiv ...