Portale DVR sul sito INAIL Strumenti per la valutazione rischi Portale DVR sul sito INAIL Sicurezza lavoro: cosa prevede il Dlgs 81/2008 7 Marzo 2023 L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione ...Importo del Superbollo 2023 Come pagare il Superbollo Importo del Superbollo 2023 Superbollo auto verso l'abolizione: ecco chi non lo paga nel 2023 16 Maggio 2023 Per quanto riguarda l'importo ...L'tedesco dei responsabili degli acquisti (Purchasing managers' index,) del settore manifatturiero di maggio è a 42,9 punti, contro una previsione di 45 e i 44,5 punti di aprile. Ildel ...

Indice Pmi industria tedesco a 42 punti, peggio delle stime - Ultima Ora Agenzia ANSA

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...A maggio, la stima flash relativa all’indice Pmi manifatturiero della Germania ha subito un rallentamento a 42,9 punti, dai 44,5 di aprile.